26 февраля ЕС создаст механизм финансирования стран, граничащих с РФ, Беларусью и Украиной

В четверг, 26 февраля, в Брюсселе состоится конференция высокого уровня с участием премьер-министров и министров государств-членов, имеющих общую границу с Украиной, Россией или Беларусью, для создания механизма их дополнительного финансирования EastInvest.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Раффаэлле Фитто.

"Я благодарю президента фон дер Ляйен за согласие созвать конференцию высокого уровня. На ней будут присутствовать премьер-министры и министры из заинтересованных государств-членов", – рассказал Фитто.

Он сообщил, что конференция высокого уровня состоится в четверг, 26 февраля.

"Во время мероприятия будет подписана декларация о намерениях по созданию механизма EastInvest финансовыми учреждениями-участниками. Это сообщение не является концом процесса. Мы продолжим работать с этими регионами и для них", – добавил вице-президент Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", 18 февраля коллегия Европейской комиссии приняла комплексную стратегию для усиления поддержки восточных регионов ЕС, имеющих общую границу с Россией, Беларусью и Украиной.

Напомним, Финляндия и Польша ранее заявили, что возглавят усилия по защите восточного фланга НАТО от агрессии РФ.

