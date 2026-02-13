Президент Чехії підтримав українського скелетоніста після дискваліфікації з Олімпіади

Президент Чехії Петр Павел вважає несправедливою дискваліфікацію українського скелетоніста Владислав Гераскевича з олімпійських змагань після суперечки щодо шолома з зображенням загиблих у російській війні українських спортсменів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє iDnes.

За словами Павела, шолом є не демонстрацією політичної пропаганди, а виявом поваги.

"Я не сприймаю це як справедливе рішення. Тут не йдеться про політичну пропаганду, яка могла б когось образити. Це був прояв поваги", – сказав Павел, який кілька днів тому відвідав місце проведення Олімпійських ігор.

"Гадаю, тут олімпійський комітет міг би зробити жест і сприйняти це як знак поваги", – додав президент Чехії.

Натомість Павел заявив, що підтримує заборону участі російських спортсменів у Олімпіаді.

"Вважаю, що з огляду на довіру до правил і цінностей у світі правильно дотримуватися того, що держава, яка веде агресивну війну проти іншої держави, не повинна брати участь в Олімпійських іграх", – сказав він.

За його словами, це обмеження має діяти доти, доки в Україні не буде укладено мир.

Нагадаємо, віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно висловила солідарність з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем.

Підтримку українському спортсмену після рішення МОК висловив також міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Сейм Латвії прийняв резолюцію на підтримку України та її спортсменів на тлі рішення Міжнародного олімпійського комітету