ЕС будет бойкотировать открытие Паралимпийских игр из-за участия россиян и белорусов

Европейский комиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Глен Микалеф заявил о намерении бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов, которым разрешили выступать под национальным флагом.

Об этом еврокомиссар написал в Х, передает "Европейская правда".

Микалеф назвал решение разрешить спортсменам вывешивать российские и белорусские флаги "неприемлемым".

"Пока продолжается захватническая война России против Украины, я не могу поддержать восстановление национальных символов, флагов, гимнов и униформы, которые неразрывно связаны с этим конфликтом", – написал еврокомиссар.

Он добавил, что не будет присутствовать на церемонии открытия, и призвал "единомышленников" сделать то же самое.

Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Беларуси не только участвовать в Паралимпиаде, но и выступать под собственными флагами.

По сообщению комитета, шесть российских и четыре белорусских спортсмена получили разрешение выступить на Зимних Паралимпийских играх 2026 под флагами своих стран.

Это будет первый случай поднятия российского флага на Паралимпийских играх с 2014 года (Игры в Сочи). В 2018 и 2022 годах россияне не выступали под собственным флагом из-за государственной программы борьбы с допингом и событий после вторжения России в Украину.

Зимние Паралимпийские игры Милан-Кортина пройдут с 6 по 15 марта.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил разочарование из-за предстоящего участия в Паралимпиаде-2026 десяти спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, президент Чехии Петр Павел считает несправедливой дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича с олимпийских соревнований после спора о шлеме с изображением погибших в российской войне украинских спортсменов.

Поддержку украинскому спортсмену после решения МОК выразил также министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Сейм Латвии принял резолюцию в поддержку Украины и ее спортсменов на фоне решения Международного олимпийского комитета