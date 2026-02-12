Сейм Латвії розкритикував МОК за виключення Гераскевича з Олімпіади

Сейм Латвії прийняв резолюцію на підтримку України та її спортсменів на тлі рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання "шолому пам’яті".

Про це повідомила у соцмережі Х спікерка Сейму Дайга Мієріня, пише "Європейська правда".

За словами Мієріні, латвійський Сейм ще раз підтверджує, що безпричинна повномасштабна агресія Росії проти України є найкривавішою війною в Європі з часів закінчення Другої світової війни.

"Ми стоїмо на боці України – на передовій, на міжнародній арені та у спорті", – запевнила вона.

У резолюції Латвія висловила нерозуміння дискваліфікації українського скелетоніста, а також заборони українським спортсменам на Олімпійських іграх 2026 року використовувати символи, що вшановують їхню націю та пам'ять загиблих захисників.

"Вшанування загиблих героїв – це не пропаганда, а вираз поваги та солідарності. Сейм засуджує дії Міжнародного олімпійського комітету та закликає до справжньої політичної нейтральності на Зимових Олімпійських іграх 2026 року, заборонивши участь представникам держав-агресорів – Росії та Білорусі", – йдеться в резолюції.

Нагадаємо, віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно висловила солідарність з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем.

Підтримку українському спортсмену після рішення МОК висловив також міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

А міністерка освіти і науки Латвії Даче Мельбарде надіслала офіційного листа до МОК, у якому закликала скасувати рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича через "шолом пам’яті".