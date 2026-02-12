Укр Рус Eng

Сейм Латвії розкритикував МОК за виключення Гераскевича з Олімпіади

Новини — Четвер, 12 лютого 2026, 17:10 — Уляна Кричковська

Сейм Латвії прийняв резолюцію на підтримку України та її спортсменів на тлі рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання "шолому пам’яті". 

Про це повідомила у соцмережі Х спікерка Сейму Дайга Мієріня, пише "Європейська правда".

За словами Мієріні, латвійський Сейм ще раз підтверджує, що безпричинна повномасштабна агресія Росії проти України є найкривавішою війною в Європі з часів закінчення Другої світової війни. 

"Ми стоїмо на боці України – на передовій, на міжнародній арені та у спорті", – запевнила вона.

У резолюції Латвія висловила нерозуміння дискваліфікації українського скелетоніста, а також заборони українським спортсменам на Олімпійських іграх 2026 року використовувати символи, що вшановують їхню націю та пам'ять загиблих захисників. 

"Вшанування загиблих героїв – це не пропаганда, а вираз поваги та солідарності. Сейм засуджує дії Міжнародного олімпійського комітету та закликає до справжньої політичної нейтральності на Зимових Олімпійських іграх 2026 року, заборонивши участь представникам держав-агресорів – Росії та Білорусі", – йдеться в резолюції.

Нагадаємо, віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно висловила солідарність з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем.

Підтримку українському спортсмену після рішення МОК висловив також міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

А міністерка освіти і науки Латвії Даче Мельбарде надіслала офіційного листа до МОК, у якому закликала скасувати рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича через "шолом пам’яті".

