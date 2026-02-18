Чому компліменти Рубіо на адресу Європи не зупинили розкол союзників

Щойно держсекретар США Марко Рубіо підвівся, щоб виступити на цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції, стало очевидно, що адміністрація президента Дональда Трампа вирішила змінити риторику щодо давніх європейських союзників Америки.

Якщо торік віцепрезидент Джей Ді Венс використав свій виступ, щоб повчати та ображати європейських лідерів, то Рубіо, схоже, прагнув їм лестити.

Віддавши належне європейській історії та культурі, згадавши досягнення від Сикстинської капели до The Beatles, він визнав, що самі Сполучені Штати є дитиною Європи.

Після року, який шокував усіх прихильників трансатлантичних відносин, це звучало для європейських вух доволі приємно.

Докладніше про виступ Марко Рубіо і те, що за ним стоїть, читайте в колонці колишнього прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Швеції Карла Більдта Трамп у солодкій обгортці: чому США надіслали Рубіо у Мюнхен та що це означає для Європи. Далі – стислий її виклад.

Коли оплески держсекретарю США Марко Рубіо на цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції стихли, швидко стало зрозуміло, що базове послання адміністрації президента Дональда Трампа залишається незмінним, констатує автор колонки.

На його думку, і за змістом, і за баченням світу промова Рубіо продемонструвала глибоку прірву між адміністрацією Трампа та європейцями в залі.

"Російська агресивна війна проти України була згадана лише побіжно і без жодної критики на адресу президента Росії Владіміра Путіна", – звернув увагу Карл Більдт.

Він припускає, що для адміністрації Трампа це питання навіть не варте згадки, хоча загроза з боку Росії є домінантною для європейців, адже вони усвідомлюють: оборона України сьогодні є запорукою безпеки Європи завтра.

А ще колишній прем'єр-міністр Швеції звернув увагу на те, як Рубіо виклав версію подій у стилі MAGA – своєрідне викривлене дзеркало.

"Десятиліття після завершення холодної війни, за його словами, ґрунтувалися на "небезпечній ілюзії" та "догматичному баченні вільної і необмеженої торгівлі". На думку Рубіо, нинішній "глобальний порядок, заснований на правилах", є нічим іншим, як "заїждженим терміном", який ігнорує уроки 5 тисяч років людської історії та на додачу – змушує суспільства "догоджати кліматичному культу", – пише автор колонки.

Більдт додає, що "порядок, заснований на правилах" – це одна з головних "страшилок" для руху MAGA.

"Очевидно, жоден європеєць, за винятком найрадикальніших політичних маргіналів, не поділяє такої позиції. Ми розуміємо, що порядок, заснований на правилах, ніколи не був досконалим, і будь-хто, хто захоче перерахувати його провали та недоліки, легко це зробить.

Але ми також знаємо, що його досягнення після останнього кривавого конфлікту між великими державами було майже дивом", – зазначає експрем'єр Швеції.

Він нагадує, що упродовж десятиліть відносного миру та стабільності після Другої світової війни населення світу зросло втричі, тривалість життя подвоїлася, а світова економіка збільшилася у 15 разів.

Більдт підкреслює, що мережа глобальних правил, норм і угод відіграла ключову роль у найдовшому періоді без війни між великими державами з часу падіння Римської імперії.

Водночас він не має сумнівів і в тому, що цей порядок нині під серйозною загрозою: "І європейці вважають, що те, що залишилося від порядку, заснованого на правилах, варте збереження".

Колишній шведський посадовець наголошує, що Європа не зацікавлена у світі, підпорядкованому примхам могутніх, де права не мають значення, бо вразливих завжди можна кинути на поталу.

Рубіо у своїй промові прямо цього не сказав, але інші представники адміністрації Трампа висловлювалися саме так, нагадує Більдт.

"Трансатлантичний розрив став величезним – і продовжує зростати", – резюмує ексочільник уряду Швеції.

Докладніше – в колонці Карла Більдта Трамп у солодкій обгортці: чому США надіслали Рубіо у Мюнхен та що це означає для Європи.