Почему комплименты Рубио в адрес Европы не остановили раскол союзников

Как только госсекретарь США Марко Рубио поднялся, чтобы выступить на Мюнхенской конференции по безопасности, стало очевидно, что администрация президента Дональда Трампа решила изменить риторику в отношении давних европейских союзников Америки.

Если в прошлом году вице-президент Джей Ди Венс использовал свое выступление, чтобы поучать и оскорблять европейских лидеров, то Рубио, похоже, стремился им льстить.

Отдав должное европейской истории и культуре, вспомнив достижения от Сикстинской капеллы до The Beatles, он признал, что сами Соединенные Штаты являются ребенком Европы.

После года, который шокировал всех сторонников трансатлантических отношений, это звучало для европейских ушей довольно приятно.

Когда аплодисменты госсекретарю США Марко Рубио на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности стихли, быстро стало понятно, что базовое послание администрации президента Дональда Трампа остается неизменным.

По его мнению, и по содержанию, и по видению мира речь Рубио продемонстрировала глубокую пропасть между администрацией Трампа и европейцами в зале.

"Российская агрессивная война против Украины была упомянута лишь вскользь и без какой-либо критики в адрес президента России Владимира Путина", – обратил внимание Карл Бильдт.

Он предполагает, что для администрации Трампа этот вопрос даже не стоит упоминания, хотя угроза со стороны России является доминирующей для европейцев, ведь они осознают: оборона Украины сегодня является залогом безопасности Европы завтра.

А еще бывший премьер-министр Швеции обратил внимание на то, как Рубио изложил версию событий в стиле MAGA – своеобразное искаженное зеркало.

"Десятилетия после окончания холодной войны, по его словам, основывались на "опасной иллюзии" и "догматическом видении свободной и неограниченной торговли". По мнению Рубио, нынешний "глобальный порядок, основанный на правилах", является ничем иным, как "избитым термином", который игнорирует уроки 5 тысяч лет человеческой истории и в придачу – заставляет общества "угождать климатическому культу", – пишет автор колонки.

Бильдт добавляет, что "порядок, основанный на правилах" – это одна из главных "страшилок" для движения MAGA.

"Очевидно, что ни один европеец, за исключением самых радикальных политических маргиналов, не разделяет такую позицию. Мы понимаем, что порядок, основанный на правилах, никогда не был совершенным, и любой, кто захочет перечислить его провалы и недостатки, легко это сделает.

Но мы также знаем, что его достижение после последнего кровавого конфликта между великими державами было почти чудом", – отмечает экс-премьер Швеции.

Он напоминает, что за десятилетия относительного мира и стабильности после Второй мировой войны население мира выросло в три раза, продолжительность жизни удвоилась, а мировая экономика увеличилась в 15 раз.

Бильдт подчеркивает, что сеть глобальных правил, норм и соглашений сыграла ключевую роль в самом длительном периоде без войны между великими державами со времени падения Римской империи.

В то же время он не сомневается и в том, что этот порядок сейчас находится под серьезной угрозой: "И европейцы считают, что то, что осталось от порядка, основанного на правилах, стоит сохранить".

Бывший шведский чиновник подчеркивает, что Европа не заинтересована в мире, подчиненном прихотям сильных мира сего, где права не имеют значения, потому что уязвимых всегда можно бросить на растерзание.

Рубио в своей речи прямо этого не сказал, но другие представители администрации Трампа высказывались именно так, напоминает Бильдт.

"Трансатлантический разрыв стал огромным – и продолжает расти", – резюмирует экс-глава правительства Швеции.

