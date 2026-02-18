Польща викрила міжнародну злочинну групу, заарештовано 4 осіб

Польські правоохоронці повідомили про викриття двадцяти трьох членів міжнародної організованої злочинної групи, яка займалася поширенням наркотиків, зброї та викраденого майна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек у мережі X.

За його даними, група пов’язана з найбільшим у світі мотоклубом "Пекельні янголи", а також з так званими турецькими кланами.

Організація діяла у Польщі та Німеччині, продаючи зброю, наркотики, токсичні відходи та викрадені автомобілі, а також поширюючи фальшиві гроші.

Чотирьом заарештованим загрожує до 15 років позбавлення волі.

Арешти учасників було проведено в кількох країнах. У них вилучили зброю та боєприпаси, значну кількість наркотиків, підроблені документи та офіційні печатки, а також 200 тисяч євро готівкою.

Нагадаємо, у лютому в Польщі затримали групу з п’яти осіб, яких вважають причетними до контрабанди цигарок з Білорусі за допомогою метеозондів.

Також писали, що восени окружний суд Варшави засудив трьох громадян України до увʼязнення за участь в організованій злочинній групі диверсійно-терористичного характеру, яка стояла за низкою підпалів у країнах Європи.