Польша разоблачила международную преступную группу, арестованы 4 человека

Польские правоохранители сообщили о разоблачении двадцати трех членов международной организованной преступной группы, которая занималась распространением наркотиков, оружия и похищенного имущества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек в сети X.

По его данным, группа связана с крупнейшим в мире мотоклубом "Адские ангелы", а также с так называемыми турецкими кланами.

Организация действовала в Польше и Германии, продавая оружие, наркотики, токсичные отходы и похищенные автомобили, а также распространяя фальшивые деньги.

Четырем арестованным грозит до 15 лет лишения свободы.

Аресты участников были проведены в нескольких странах. У них изъяли оружие и боеприпасы, значительное количество наркотиков, поддельные документы и официальные печати, а также 200 тысяч евро наличными.

Напомним, в феврале в Польше задержали группу из пяти человек, которых считают причастными к контрабанде сигарет из Беларуси с помощью метеозондов.

Также писали, что осенью окружной суд Варшавы приговорил трех граждан Украины к тюремному заключению за участие в организованной преступной группе диверсионно-террористического характера, которая стояла за рядом поджогов в странах Европы.