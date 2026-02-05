У Польщі затримали 5 осіб, причетних до контрабанди цигарок з Білорусі метеозондами

У Польщі затримали групу з п’яти осіб, яких вважають причетними до контрабанди цигарок з Білорусі за допомогою метеозондів.

Про це повідомили в X Прикордонної служби, пише "Європейська правда".

Прикордонники у співпраці з окружною прокуратурою міста Седльце викрили та затримали групу з п’яти осіб, долучених до контрабанди цигарок з Білорусі до Польщі.

🟢Funkcjonariusze z @nadbuzanski_sg, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, rozbili zorganizowana grupę przestępczą trudniącą się przemytem papierosów z terytorium Białorusi do Polski ‼️. Do nielegalnego procederu przemytnicy wykorzystywali balony… pic.twitter.com/Yg8PeWsibW – Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 5, 2026

"Контрабандисти використовували для своєї протиправної діяльності метеозонди. П’ятьом чоловікам висунуто звинувачення в участі в організованій злочинній групі, контрабанді тютюнових виробів, порушенні законодавства щодо повітряного руху та закону про спеціальні заходи щодо протидії підтримці агресії проти України", – йдеться у заяві.

За рішенням суду їх залишили під арештом на наступні три місяці.

За статтями звинувачення чоловікам загрожує від 9 місяців до 12 років в’язниці.

Нагадаємо, з середини минулого тижня до Польщі з території Білорусі майже щодня залітали метеозонди з контрабандою.

Нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі стали серйозною проблемою для Литви. На початку грудня ці інциденти стали регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.

Ситуація покращилась після візиту до Білорусі спецпосланця президента США Джона Коула. Він заявив, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити нальоти метеозондів. Втім, у січні інциденти повторювались.

В країні ідентифікували десятки підозрюваних у справі про контрабанду з Білорусі.