У Франції вже 11 заарештованих після смертельного побиття ультраправого активіста

Новини — Середа, 18 лютого 2026, 19:30 — Уляна Кричковська

У Франції заарештували понад десяток людей, яких підозрюють у  вбивства активіста ультраправої партії.

Про це повідомила прокуратура у французькому Ліоні, пише Reuters, передає "Європейська правда". 

23-річний Деранк був залучений у бійку під час конференції в університеті у Ліоні, на якій виступала євродепутатка Ріма Хассан – одна з найвідоміших членкинь ультралівої партії "Нескорена Франція".

Деранк помер від важкої черепно-мозкової травми, отриманої в результаті нападу щонайменше шести осіб.

Відтак внаслідок інциденту французькі правоохоронці затримали 11 підозрюваних. Серед них є принаймні один помічник Рафаеля Арно, депутата від "Нескореної Франції", який заявив, що помічник "припинив всю парламентську роботу".

Тим часом лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон зазнає атак з боку політичних опонентів через інцидент зі смертю активіста.

Зокрема, критики покладають провину на жорстку риторику Меланшона, вважаючи, що вона сприяє дедалі більш поляризованому політичному середовищу. 

Франція ультраправі кримінал інциденти
