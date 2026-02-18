У Франції вже 11 заарештованих після смертельного побиття ультраправого активіста

У Франції заарештували понад десяток людей, яких підозрюють у вбивства активіста ультраправої партії.

Про це повідомила прокуратура у французькому Ліоні, пише Reuters, передає "Європейська правда".

23-річний Деранк був залучений у бійку під час конференції в університеті у Ліоні, на якій виступала євродепутатка Ріма Хассан – одна з найвідоміших членкинь ультралівої партії "Нескорена Франція".

Деранк помер від важкої черепно-мозкової травми, отриманої в результаті нападу щонайменше шести осіб.

Відтак внаслідок інциденту французькі правоохоронці затримали 11 підозрюваних. Серед них є принаймні один помічник Рафаеля Арно, депутата від "Нескореної Франції", який заявив, що помічник "припинив всю парламентську роботу".

Тим часом лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон зазнає атак з боку політичних опонентів через інцидент зі смертю активіста.

Зокрема, критики покладають провину на жорстку риторику Меланшона, вважаючи, що вона сприяє дедалі більш поляризованому політичному середовищу.

Читайте також: Небезпечніші за комуністів: як "Нескорена Франція" стала проблемою для підтримки України.