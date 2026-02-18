Во Франции уже 11 арестованных после смертельного избиения ультраправого активиста

Во Франции арестовали более десятка человек, подозреваемых в убийстве активиста ультраправой партии.

Об этом сообщила прокуратура во французском Лионе, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

23-летний Деранк был вовлечен в драку во время конференции в университете в Лионе, на которой выступала евродепутат Рима Хассан – одна из самых известных членов ультралевой партии "Непокоренная Франция".

Деранк скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в результате нападения по меньшей мере шести человек.

В результате инцидента французские правоохранители задержали 11 подозреваемых. Среди них есть по крайней мере один помощник Рафаэля Арно, депутата от "Непокоренной Франции", который заявил, что помощник "прекратил всю парламентскую работу".

Между тем лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон подвергается нападкам со стороны политических оппонентов из-за инцидента со смертью активиста.

В частности, критики возлагают вину на жесткую риторику Меланшона, считая, что она способствует все более поляризованной политической среде.

Читайте также: Опаснее коммунистов: как "Непокоренная Франция" стала проблемой для поддержки Украины.