Тричі кандидат у президенти від радикальних лівих Жан-Люк Меланшон зазнає атак з боку політичних опонентів напередодні важливих муніципальних виборів наступного місяця після того, як поблизу університету, де відбувалася конференція за участі однієї з його найпомітніших союзниць, активіста побили до смерті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Активіст, 23-річний Квентін Деранк, був залучений у бійку під час конференції в університеті у Ліоні, на якій виступала євродепутатка Ріма Хассан. Хассан є однією з найвідоміших членкинь партії "Нескорена Франція", яку очолює Меланшон.

Кілька ультраправих і радикально правих угруповань оплакують його смерть і організовують демонстрації на вшанування пам’яті.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс у понеділок повідомив, що до інциденту, ймовірно, були причетні члени "Молодої гвардії" – місцевої антифашистської групи, пов’язаної з "Нескореною Францією".

"Молоду гвардію" було співзасновано в Ліоні у 2018 році Рафаелем Арно, нині депутатом від "Нескореної Франції", з метою протидії поширеній присутності в місті екстремальних ультраправих угруповань. У червні Міністерство внутрішніх справ розпорядилося розпустити групу, заявивши, що "під прикриттям антифашистської ідеології "Молода гвардія" підбурює до насильницьких дій".

Один із помічників Арно, Жак-Елі Фавро, заперечив звинувачення у своїй причетності до вбивства Деранка, але заявив, що тимчасово відсторониться від політичної діяльності на час розслідування. Голова Національних зборів Яель Брон-Піве повідомила, що доступ Фавро до парламенту призупиняється.

Критики також покладають провину на жорстку риторику Меланшона, вважаючи, що вона сприяє дедалі більш поляризованому політичному середовищу.

Меланшон і його прихильники у відповідь наголошують, що він неодноразово закликав до ненасильницької "громадянської революції" шляхом виборів, а не до протистояння.

Нуньєс в інтерв’ю заявив, що "радикальність у висловлюваннях" може призводити до "насильства на вулицях", тоді як міністр юстиції Жеральд Дарманен у неділю поклав відповідальність за напад на "політичну риторику, зокрема "Нескореної Франції" та ультралівих".

Речниця уряду Мод Брегеон заявила, що "Нескорена Франція" має "моральну відповідальність" за формування "клімату насильства".

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на смерть Деранка дописом у X: "У республіці жодна справа і жодна ідеологія ніколи не можуть виправдати вбивство".

