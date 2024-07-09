Суперечливий лідер французьких лівих ще не виключає свою кандидатуру на посаду прем'єра

Лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон, що йшла на вибори у складі альянсу лівих "Новий народний фронт", заявив, що партія має чимало потенційних кандидатур на прем’єрську посаду та не став виключати, що це може бути він.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Меланшон заявив, що у "Нескореної Франції" є багато потенційних кандидатур на посаду прем’єр-міністра, та поіменно назвав трьох своїх соратників.

На запитання щодо його власної кандидатури Меланшон вкотре відмовився виключити те, що це може бути і він.

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"Не можна без причин казати "точно не він", чи "точно не вона", – сказав він, додавши, що вважає себе здатним обіймати таку посаду.

Він заявив також, що "ніколи не буде проблемою, а завжди частиною рішення".

Меланшон ствердно відповів на питання про те, чи ліві визначаться зі своїм кандидатом на посаду прем’єра цього тижня.

Ліві були єдиною політичною силою, яка йшла на вибори, не назвавши кандидатуру свого кандидата у прем’єри. Це було зроблено тому, що Меланшон на цій посаді міг відлякати значну частину поміркованих виборців. Але й поставити іншу кандидатуру було неможливо – на той момент "Нескорена Франція" мала найбільшу присутність у парламенті серед лівих сил.

Детальніше про сенсаційні результати виборів та варіанти коаліції читайте у статті "Макрон-переможець: як Франція зупинила прихід до влади ультраправих і що це означає для України"