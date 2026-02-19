Временное правительство Болгарии приступило к работе, досрочные выборы – 19 апреля

Новое временное правительство Болгарии во главе с Андреем Гюровым приступило к исполнению своих полномочий в среду, а внеочередные всеобщие выборы назначены на 19 апреля – это восьмые выборы в Болгарии с 2021 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Выборы состоятся после распада коалиции во главе с правоцентристской партией ГЕРБ, в которую входили Болгарская социалистическая партия и партия "Есть такой народ", и которую поддерживала партия "Новое начало" магната Деляна Пеевского.

Правительство ушло в отставку в декабре под давлением крупнейших за последние десятилетия протестов, вызванных непопулярным проектом годового бюджета.

Гюров заявил СМИ, что ожидает, что новый временный министр юстиции Андрей Янкулов потребует отставки в. генерального прокурора Борислава Сарафова, которого считают защитником недавно распущенной коалиции во главе с ГЕРБ и критикуют за недавние спекуляции и нечеткую информацию о двух тройных смертях на северо-западе Болгарии, которые расследуются как групповое самоубийство в первом случае и убийство и самоубийство во втором.

Временный кабинет министров ознаменовался политическим возвращением Надежды Нейнской – министра иностранных дел в 1997-2001 годах, депутата Европарламента в 2009-2014 годах и посла в Турции в 2015-2021 годах. Она была избрана для того, чтобы вновь возглавить Министерство иностранных дел.

Гюров также сделал нетипичный шаг, назначив вице-премьер-министра, ответственного за "справедливость голосования", – Стоила Цицелкова, активиста и представителя платформы "Союз за честные выборы".

Ранние опросы прогнозируют успешный дебют будущей партии бывшего президента Румена Радева, который ушел в отставку 19 января, несмотря на то, что его партия еще не имеет названия, политической программы и официально подтвержденных членов. В минувшее воскресенье Радев подтвердил свое намерение баллотироваться на выборах во время беседы с сторонниками в Берлине.

В опросе общественного мнения, проведенном 16 февраля агентством Market Links, безымянная партия Радева заняла первое место с 25,6%, опередив ГЕРБ (15,4%), "Мы продолжаем изменения/Демократическая Болгария" (12,5%), "Движение за права и свободы – Новое начало" (10,5%), а в новый парламент, вероятно, войдет пророссийская партия "Возрождение" (4,5%).

Согласно опросу, проведенному агентством Myara 17 февраля, альянс Радева может набрать даже 33,3%.

Ожидается, что участие Радева в выборах практически уничтожит националистический и пророссийский голос за "Возрождение", которое теряет доверие избирателей. Впервые в истории страны промосковская Болгарская социалистическая партия, преемница Коммунистической партии, может не достичь 4-процентного порога.

Читайте также Отставка ради России: почему президент Болгарии уходит с поста и какие последствия это будет иметь.