У США перефарбують президентський літак згідно з побажаннями Трампа

Червоно-біло-синя колірна гама, яку підтримує президент США Дональд Трамп, стане новим зовнішнім виглядом літака Air Force One.

Про це повідомили в четвер представники збройних сил США, передає "Європейська правда" з посиланням на AP.

Військово-повітряні сили заявили, що "червоно-біло-золота і темно-синя колірна гама" буде використана для оновленого літака, який планується використовувати як Air Force One, а також для інших, менших літаків, які регулярно перевозять інших високопосадовців.

Військові опублікували зображення нового вигляду, який відповідає моделі літака, що використовується в Овальному кабінеті для зустрічей із закордонними лідерами.

Компанія Boeing зараз модифікує два своїх літаки 747-800, які мають замінити існуючий парк із двох старих літаків Boeing 747-200, які зараз використовує президент і які отримують позивний Air Force One, коли президент перебуває на борту.

У 2018 році Трамп наказав, щоб ці нові літаки відмовилися від культового синьо-білого дизайну епохи Кеннеді. Замість цього верхня половина літака була б білою, а нижня – темно-синьою. Смуга темно-червоного кольору простягалася б від кабіни пілота до хвоста. Кольори були майже ідентичні зовнішньому вигляду особистого літака Трампа.

Перевірка ВПС показала, що темніші кольори збільшать витрати і затримають поставку нових літаків-джамбо, і президент Джо Байден скасував це рішення в березні 2023 року.

Трамп сказав журналістам минулого місяця, що "ми хочемо синій колір, а не блакитний", маючи на увазі поточний колір літака.

"Усе має свій час і місце. Ми змінимо кольори", – додав Трамп.

У заяві ВПС йдеться, що третій літак Boeing 747-8i буде пофарбований у ті самі кольори.

Нагадаємо, у травні агентство AP написало, що адміністрація американського президента Дональда Трампа прийме елітний літак Boeing 747 від Катару "як подарунок для Повітряних сил США".

Згодом у Пентагоні підтвердили, що цей літак було прийнято, і Трамп буде використовувати його після модернізації.

Міністр ВПС Трой Мейнк повідомив законодавцям в червні минулого року, що модифікації літака з метою підвищення безпеки коштуватимуть менше 400 мільйонів доларів, але не надав жодних деталей.