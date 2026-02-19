В США перекрасят президентский самолет согласно пожеланиям Трампа

Красно-бело-синяя цветовая гамма, которую поддерживает президент США Дональд Трамп, станет новым внешним видом самолета Air Force One.

Об этом сообщили в четверг представители вооруженных сил США, передает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Военно-воздушные силы заявили, что "красно-бело-золотая и темно-синяя цветовая гамма" будет использована для обновленного самолета, который планируется использовать как Air Force One, а также для других, меньших самолетов, которые регулярно перевозят других высокопоставленных чиновников.

Военные опубликовали изображение нового вида, который соответствует модели самолета, используемого в Овальном кабинете для встреч с зарубежными лидерами.

Компания Boeing сейчас модифицирует два своих самолета 747-800, что должны заменить существующий парк из двух старых самолетов Boeing 747-200, которые сейчас использует президент и которые получают позывной Air Force One, когда президент находится на борту.

В 2018 году Трамп приказал, чтобы эти новые самолеты отказались от культового сине-белого дизайна эпохи Кеннеди. Вместо этого верхняя половина самолета была бы белой, а нижняя – темно-синей. Полоса темно-красного цвета простиралась бы от кабины пилота до хвоста. Цвета были почти идентичны внешнему виду личного самолета Трампа.

Проверка ВВС показала, что более темные цвета увеличат расходы и задержат поставку новых самолетов-джамбо, и президент Джо Байден отменил это решение в марте 2023 года.

Трамп сказал журналистам в прошлом месяце, что "мы хотим синий цвет, а не голубой", имея в виду текущий цвет самолета.

"Все имеет свое время и место. Мы изменим цвета", – добавил Трамп.

В заявлении ВВС говорится, что третий самолет Boeing 747-8i будет окрашен в те же цвета.

Напомним, в мае агентство AP написало, что администрация американского президента Дональда Трампа примет элитный самолет Boeing 747 от Катара "в качестве подарка для Воздушных сил США".

Впоследствии в Пентагоне подтвердили, что этот самолет был принят, и Трамп будет использовать его после модернизации.

Министр ВВС Трой Мейнк сообщил законодателям в июне прошлого года, что модификации самолета с целью повышения безопасности будут стоить менее 400 миллионов долларов, но не предоставил никаких деталей.