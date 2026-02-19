Експрезидент Німеччини наполягає на передачі Україні ракет Taurus

Колишній президент Німеччини Йоахім Гаук вважає помилкою те, що Німеччина досі не поставила Україні крилаті ракети Taurus.

Про це він заявив в ефірі ARD, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Гаук заявив, що агресор демонструє все своє озброєння, тоді як жертва розглядається як загроза миру. Тому Гаук вважає, що в України має бути така зброя, як ракети Taurus.

Уряд у Києві ще кілька років тому звернувся до Берліна з проханням надати ракети Taurus. Ексканцлер Олаф Шольц відхилив це прохання, посилаючись на можливу ескалацію конфлікту, а його наступник Фрідріх Мерц не виключив можливості постачання.

Гаук також підкреслив, що в його країні не йдеться про воєнну лихоманку. Однак він додав, що є люди, які усвідомили, що Путін розраховує на слабкість і підриває рішучість Заходу своїми погрозами. Тому Німеччина повинна більше інвестувати в оборону.

У січні 2026 року німецький Бундесрат закликав посилити підтримку України, "де це необхідно".

У Бундестазі, також у січні, закликали передати Україні більше ППО і ракети Taurus.

