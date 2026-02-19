Экс-президент Германии настаивает на передаче Украине ракет Taurus
Бывший президент Германии Йоахим Гаук считает ошибкой то, что Германия до сих пор не поставила Украине крылатые ракеты Taurus.
Об этом он заявил в эфире ARD, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.
Гаук заявил, что агрессор демонстрирует все свое вооружение, тогда как жертва рассматривается как угроза миру. Поэтому Гаук считает, что в Украине должно быть такое оружие, как ракеты Taurus.
Правительство в Киеве еще несколько лет назад обратилось к Берлину с просьбой предоставить ракеты Taurus. Экс-канцлер Олаф Шольц отклонил эту просьбу, ссылаясь на возможную эскалацию конфликта, а его преемник Фридрих Мерц не исключил возможности поставки.
Гаук также подчеркнул, что в его стране речь не идет о военной лихорадке. Однако он добавил, что есть люди, которые осознали, что Путин рассчитывает на слабость и подрывает решимость Запада своими угрозами. Поэтому Германия должна больше инвестировать в оборону.
В январе 2026 года немецкий Бундесрат призвал усилить поддержку Украины, "где это необходимо".
В Бундестаге, также в январе, призвали передать Украине больше ПВО и ракеты Taurus.
