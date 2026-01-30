Німецький Бундесрат закликав посилити підтримку України, "де це необхідно"

На своєму першому засіданні цього року Бундесрат (Федеральна рада, верхня палата німецького парламенту) прийняв резолюцію, в якій зобов'язався продовжувати підтримувати Україну, яка зазнає нападу з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

У резолюції зазначається, що підтримка України є спільною відповідальністю федерального уряду, земель та муніципалітетів і вимагає скоординованої співпраці на всіх рівнях влади.

Підтримка України повинна бути "продовжена і, де це необхідно, посилена".

Бундесрат закликає Росію "негайно припинити всі атаки і вивести війська з усієї території України".

У резолюції також найрішучішим чином засуджують триваючі атаки на українське цивільне населення і цивільні об'єкти, а також воєнні злочини, порушення прав людини та інші серйозні порушення міжнародного гуманітарного права.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше закликав союзників активізувати підтримку протиповітряної оборони України, адже у Берліна залишилося мало можливостей для цього.

Нагадаємо, на тлі посилення російських обстрілів співголова німецької опозиційної партії "Зелені" Франциска Брантнер закликала уряд посилити протиповітряну оборону України та передати Києву далекобійні ракети Taurus.

А член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон звернувся до американської адміністрації із закликом передати Україні далекобійну зброю та засоби протиповітряної оборони на тлі російських атак на об’єкти енергетики.