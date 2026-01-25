У Бундестазі закликали передати Україні більше ППО і ракети Taurus

Співголова німецької опозиційної партії "Зелені" Франциска Брантнер закликала уряд посилити протиповітряну оборону України на тлі збільшення російських атак та передати Києву далекобійну зброю.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв'ю агенції dpa.

Брантнер заявила, що атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру є прорахованими, а не випадковими, тому Україна має право вимагати додаткових засобів ППО у своїх партнерів.

Німеччина та інші країн ЄС мають знайти спосіб посилити захист українського неба, додала депутатка.

Брантнер закликала уряд Фрідріха Мерца передати Україні крилаті ракети Taurus з дальністю понад 500 кілометрів як "важливий сигнал політичної підтримки".

Перебуваючи в опозиції, Мерц відкрито підтримував постачання цих ракет Україні, однак після вступу на посаду в травні 2025 року стримано висловлювався з цього приводу.

Нагадаю, у грудні віцепрезидент німецького Бундестагу Омід Нуріпур, який також представляє партію "Зелених" закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль поділився, що у нього стримане ставлення до ідеї передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.