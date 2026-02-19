Литва, Латвія та Німеччина оцінять можливість прокладання підводного електрокабелю

Литва, Латвія та Німеччина домовилися про оцінку можливостей прокладання морського електрокабелю, що дозволило б розвивати потужності з виробництва відновлюваної електроенергії.

Про це повідомило Міністерство енергетики Литви, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністри енергетики Литви, Латвії та Німеччини в середу в Парижі підписали декларацію про наміри щодо співпраці в розвитку транскордонної інфраструктури системи передачі електроенергії. Вони оцінять можливість гібридного електроз'єднання Baltic-German PowerLink компанією Litgrid спільно з операторами Латвії та Німеччини.

"Можливий новий проєкт гібридного морського з'єднання значно розширив би можливості експорту електроенергії Литви та Латвії, створив би передумови для поліпшення розвитку відновлюваної енергетики та енергетичної безпеки", – сказав міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас.

Гібридне з'єднання Baltic-German PowerLink передбачає з'єднання електрокабелем Німеччини і країн Балтії, а також дозволило б розвивати потужності з виробництва відновлюваної електроенергії.

У декларації наголошується, що розвиток таких гібридних електроз'єднань у регіоні Балтійського моря може принести багатосторонню вигоду і дати соціально-економічні плюси для всіх країн-учасниць. Це також допомогло б знизити залежність від викопного палива і забезпечити конкурентоспроможні ціни на електроенергію.

Міністри домовилися, що Литва, Латвія і Німеччина будуть і надалі підтримувати дослідження, що проводяться операторами систем передачі та іншими відомствами, включаючи аналіз витрат і вигод, розробку моделей фінансування і технічні рішення.

За результатами попередніх досліджень вирішать, чи варто подавати проєкт в ЄС для отримання статусу пріоритетного проєкту і фінансування подальшої опрацювання. У майбутньому до проєкту зможуть приєднатися й інші країни Балтійського регіону з ЄС. Рішення про подальші кроки щодо проєкту Baltic-German PowerLink планується прийняти до кінця третього кварталу поточного року.

Оператори передачі електроенергії Литви, Латвії та Німеччини Litgrid, Augstsprieguma tīkls і 50Hertz навесні минулого року подали спільну заявку на включення проєкту гібридного морського електроз'єднання в десятирічний план розвитку електромереж (TYNDP) Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E на 2026 рік.

Концепція проєкту, представлена раніше Litgrid, Augstsprieguma tīkls і 50Hertz, передбачає прокладку гібридного морського з'єднання Baltic-German PowerLink потужністю 2 ГВт і протяжністю близько 600 км. Точка підключення в країнах Балтії намічається на кордоні Литви або Латвії, але точне місце визначать після технічних досліджень.

За даними Міненерго Литви, проєкт Baltic-German PowerLink дасть можливість торгувати електроенергією між країнами Балтії та Німеччиною. Він також дозволить підключити до 2 ГВт морських вітропарків в Литві та Латвії і збільшити потужності наземної відновлюваної енергетики. Крім того, проєкт підвищить надійність електропостачання у всіх трьох країнах.

За останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.