Литва, Латвия и Германия оценят возможность прокладки подводного электрокабеля

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, что позволило бы развивать мощности по производству возобновляемой электроэнергии.

Об этом сообщило Министерство энергетики Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Министры энергетики Литвы, Латвии и Германии в среду в Париже подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в развитии трансграничной инфраструктуры системы передачи электроэнергии. Они оценят возможность гибридного электросвязи Baltic-German PowerLink компанией Litgrid совместно с операторами Латвии и Германии.

"Возможный новый проект гибридного морского соединения значительно расширил бы возможности экспорта электроэнергии Литвы и Латвии, создал бы предпосылки для улучшения развития возобновляемой энергетики и энергетической безопасности", – сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Гибридное соединение Baltic-German PowerLink предусматривает соединение электрокабелем Германии и стран Балтии, а также позволило бы развивать мощности по производству возобновляемой электроэнергии.

В декларации отмечается, что развитие таких гибридных электросвязей в регионе Балтийского моря может принести многостороннюю выгоду и дать социально-экономические плюсы для всех стран-участниц. Это также помогло бы снизить зависимость от ископаемого топлива и обеспечить конкурентоспособные цены на электроэнергию.

Министры договорились, что Литва, Латвия и Германия будут и в дальнейшем поддерживать исследования, проводимые операторами систем передачи и другими ведомствами, включая анализ затрат и выгод, разработку моделей финансирования и технические решения.

По результатам предварительных исследований будет решено, стоит ли подавать проект в ЕС для получения статуса приоритетного проекта и финансирования дальнейшей проработки. В будущем к проекту смогут присоединиться и другие страны Балтийского региона из ЕС. Решение о дальнейших шагах по проекту Baltic-German PowerLink планируется принять до конца третьего квартала текущего года.

Операторы передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Германии Litgrid, Augstsprieguma tīkls и 50Hertz весной прошлого года подали совместную заявку на включение проекта гибридного морского электросоединения в десятилетний план развития электросетей (TYNDP) Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E на 2026 год.

Концепция проекта, представленная ранее Litgrid, Augstsprieguma tīkls и 50Hertz, предусматривает прокладку гибридного морского соединения Baltic-German PowerLink мощностью 2 ГВт и протяженностью около 600 км. Точка подключения в странах Балтии намечена на границе Литвы или Латвии, но точное место определят после технических исследований.

По данным Минэнерго Литвы, проект Baltic-German PowerLink даст возможность торговать электроэнергией между странами Балтии и Германией. Он также позволит подключить до 2 ГВт морских ветропарков в Литве и Латвии и увеличить мощности наземной возобновляемой энергетики. Кроме того, проект повысит надежность электроснабжения во всех трех странах.

За последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский страж" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.