Угорська опозиція критикує партію Орбана за відео, де угорців страчують на війні

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр розкритикував партію "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана за поширення передвиборчого ролика, у якому угорців страчують на війні, в яку Будапешт нібито втягує ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", Мадяр написав на своїй сторінці у Facebook.

Відео, згенероване штучним інтелектом, з’явилося напередодні на офіційному акаунті партії "Фідес" у Facebook.

У ньому маленька дівчинка запитує свою матір, коли її батько повернеться додому, на що вона зі сльозами на очах відповідає, що скоро. Потім видно, як угорських солдатів перевозять на фронт гелікоптером. Офіцер у нацистській формі часів Другої світової війни стріляє батькові дівчинки в голову, поки той тримає в руках портрет своєї дитини.

Відео підписане словами: "Зараз це лише кошмар, але Брюссель готується до того, щоб це стало реальністю. "Фідес" – це надійний вибір!"

Лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр заявив, що цим відеороликом партія Орбана "перейшла всі межі". Він закликав "Фідес" видалити відео та попросити вибачення перед громадянами Угорщини.

"Те, що зараз зробив Орбан та його партія, зневажає найосновніші людські та моральні норми. Грати з дітьми, стратами, нагнітанням страху – це не політика, це бездушне маніпулювання! Це огидно, непростимо і глибоко обурливо. Немає виправдання тому, щоб за допомогою зображень невинних дітей і жахливих сцен страти сіяти страх у всій країні", – написав політик.

Зазначимо, що керівна партія "Фідес" неодноразово маніпулювала питанням війни в Україні під час передвиборчої кампанії. 7 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із низкою нічим не підкріплених заяв, звинувативши керівництво Європейського Союзу та НАТО у свідомій підготовці Європи до повномасштабної війни.

Останні опитування показують, що опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса" зберігає перевагу в 10 пунктів над керівною партією "Фідес" Віктора Орбана за два місяці до парламентських виборів.

Дивіться детальне відео "ЄП" про те, чи реальна в Угорщині зміна антиукраїнської влади Орбана.