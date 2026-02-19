Венгерская оппозиция критикует партию Орбана за видео, где венгров казнят на войне

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр раскритиковал партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана за распространение предвыборного ролика, где венгров казнят на войне, в которую Будапешт якобы втягивает ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мадяр написал на своей странице в Facebook.

Видео, сгенерированное искусственным интеллектом, появилось накануне на официальном аккаунте партии "Фидес" в Facebook.

В нем маленькая девочка спрашивает свою мать, когда ее отец вернется домой, на что та со слезами на глазах отвечает, что скоро. Затем видно, как венгерских солдат перевозят на фронт вертолетом. Офицер в нацистской форме времен Второй мировой войны стреляет отцу девочки в голову, пока тот держит в руках портрет своего ребенка.

Видео подписано словами: "Сейчас это лишь кошмар, но Брюссель готовится к тому, чтобы это стало реальностью. "Фидес" – это надежный выбор!"

Лидер оппозиционной "Тисы" Петер Мадяр заявил, что этим видеороликом партия Орбана "перешла все границы". Он призвал "Фидес" удалить видео и извиниться перед гражданами Венгрии.

"То, что сейчас сделали Орбан и его партия, презирает самые основные человеческие и моральные нормы. Играть с детьми, казнями, нагнетанием страха – это не политика, это бездушное манипулирование! Это отвратительно, непростительно и глубоко возмутительно. Нет оправдания тому, чтобы с помощью изображений невинных детей и ужасных сцен казни сеять страх во всей стране", – написал политик.

Отметим, что правящая партия "Фидес" неоднократно манипулировала вопросом войны в Украине во время предвыборной кампании. 7 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с рядом ничем не подкрепленных заявлений, обвинив руководство Европейского Союза и НАТО в сознательной подготовке Европы к полномасштабной войне.

Последние опросы показывают, что оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" сохраняет преимущество в 10 пунктов над правящей партией "Фидес" Виктора Орбана за два месяца до парламентских выборов.

Смотрите подробное видео "ЕП" о том, реальна ли в Венгрии смена антиукраинской власти Орбана.