Вибори в Угорщині: опозиційна "Тиса" продовжує зберігати перевагу над партією Орбана

Головна опозиційна партія Угорщини "Тиса" зберігає 10-пунктну перевагу над керівною партією "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана за два місяці до парламентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування Idea Institute, які наводить агентство Reuters.

Опитування, проведене з 31 січня по 6 лютого, показало, що 48% виборців, які визначилися, підтримали "Тису", а 38% – партію Орбана "Фідес", що не змінилося порівняно з попереднім місяцем.

Idea Institute також повідомив, що кількість невизначених виборців за місяць знизилася на 3 процентні пункти, до 24%.

"За останній місяць багато виборців знайшли партію, яку вони готові підтримати, і від цього виграли також менші партії", – зазначили в інституті.

Згідно з опитуванням, ще дві партії отримають достатню кількість голосів, щоб увійти до парламенту: ультраправа партія "Наша батьківщина" (Mi Hazank) та ліва "Демократична коаліція" (Demokratikus Koalicio) отримали підтримку 5% виборців.

Більшість опитувань показують, що "Фідес" відстає від "Тиси", незважаючи на заходи уряду, що подобаються виборцям.

Однак проурядові соціологи показують перевагу "Фідес". Опубліковане в п'ятницю лютневе опитування проурядового інституту Nezopont показало, що 46% виборців підтримують партію Орбана "Фідес", а 40% – "Тису".

Нагадаємо, 12 лютого лідер "Тиси" Петер Мадяр вийшов з публічними поясненнями, що став жертвою провокації із використанням прихованої зйомки інтимного характеру. Політик пов'язав появу цього відео з людьми, близькими до партії Віктора Орбана "Фідес".

Кілька днів тому Мадяр заявив, що команда Орбана збирається шантажувати його публікацією інтимних відео з партнеркою.

Дивіться детальне відео "ЄП" про те, чи реальна в Угорщині зміна антиукраїнської влади Орбана.