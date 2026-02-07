"Останні вибори перед війною": Орбан лякає угорців спалахом війни до 2030 року

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із низкою нічим не підкріплених заяв, звинувативши керівництво Європейського Союзу та НАТО у свідомій підготовці Європи до повномасштабної війни.

Про це він сказав, виступаючи на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Index.

Під час свого виступу Орбан оголосив, що Брюссель уже розробив "план", згідно з яким ЄС вступить у війну до 2030 року.

"Реалізується план, згідно з яким Європейський Союз до 2030 року вступить у війну, і до цього готують населення Союзу. ЄС оголосив про перехід до військової економіки. Тому період 2026-2030 років буде найнебезпечнішим у нашому житті. 2026 рік – останні вибори перед війною, тому ми проводимо антивоєнні мітинги", – сказав Орбан, маючи на увазі парламентські вибори в Угорщині 12 квітня.

Орбан також звинуватив ЄС у намірах примусити усіх європейців воювати в Україні.

"Якщо на території України з'явиться хоча б один військовий ЄС без угоди з росіянами, це означатиме, що ми вступили у війну. А керівництво ЄС не задовольниться тим, що тільки половина союзу піде на війну, Брюссель буде тиснути, щоб усі держави-члени взяли участь у війні", – сказав угорський прем’єр.

Він також заявив, що найбільша загроза для Угорщини зараз – це "крадіжка" угорських грошей на користь України."Українці просять 1,5 трильйона доларів, серед яких є і наші гроші", – заявив Орбан.

У своєму виступі Орбан заявив, що Україна є ворогом Угорщини.

Днями Орбан звинуватив Брюссель у цензурі через те, що у ЄС діють санкції проти російської пропаганди.

Раніше Орбан заявив про "щоденні погрози" з боку України, які нібито пов’язані з наближенням угорських виборів.