Науседа позбавив державної нагороди соратника Януковича

Президент Литви Гітанас Науседа позбавив державної нагороди соратника колишнього президента України Віктора Януковича – ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Глава литовської держави підписав указ, який зобов'язує колишнього міністра освіти України повернути орден Великого князя Гедиміна II ступеня.

Табачник був нагороджений орденом у 1996 році за внесок у розвиток транскордонних відносин між Литвою та Україною. На той час політик був главою адміністрації президента України Леоніда Кучми.

Зазначимо, за час перебування при владі Табачник не раз ставав фігурантом гучних скандалів. Серед них – історія, пов'язана зі спробою опублікувати в газеті Урядовий кур'єр постанову ЦВК про перемогу Януковича у президентських перегонах. Інша – зі зникненням унікальних документів із держархіву у Львові.

Ще одна – із сумнівною всеукраїнською соціальною акцією "Зір" щодо безкоштовної роздачі інвалідам війни дешевих очок китайського виробництва. Втім, жоден зі скандалів правових наслідків для Табачника не приніс.

У червні 2024 року в уряді Канади оголосили про спеціальні економічні заходи проти посадовців часів Януковича – під санкції потрапив й Табачник.

У вересні 2025 року суд ЄС не задовольнив апеляції Януковича, його сина та російського олігарха Романа Абрамовича щодо виключення із санкційних списків ЄС.