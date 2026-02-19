Науседа лишил государственной награды соратника Януковича

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственной награды соратника бывшего президента Украины Виктора Януковича – экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Глава литовского государства подписал указ, который обязывает бывшего министра образования Украины вернуть орден Великого князя Гедимина II степени.

Табачник был награжден орденом в 1996 году за вклад в развитие трансграничных отношений между Литвой и Украиной. На тот момент политик был главой администрации президента Украины Леонида Кучмы.

Отметим, что за время пребывания у власти Табачник не раз становился фигурантом громких скандалов. Среди них – история, связанная с попыткой опубликовать в газете "Урядовый курьер" постановление ЦИК о победе Януковича в президентской гонке. Другая – с исчезновением уникальных документов из госархива во Львове.

Еще одна – с сомнительной всеукраинской социальной акцией "Зир" по бесплатной раздаче инвалидам войны дешевых очков китайского производства. Впрочем, ни один из скандалов правовых последствий для Табачника не принес.

В июне 2024 года в правительстве Канады объявили о специальных экономических мерах против чиновников времен Януковича – под санкции попал и Табачник.

В сентябре 2025 года суд ЕС не удовлетворил апелляции Януковича, его сына и российского олигарха Романа Абрамовича об исключении из санкционных списков ЕС.