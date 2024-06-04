Канада ввела санкції проти соратників Януковича

В уряді Канади оголосили про спеціальні економічні заходи проти посадовців часів колишнього президента України Віктора Януковича.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні уряду Канади.

Повідомляється, що зміни до списку осіб, щодо яких уряд Канади застосовує спеціальні економічні заходи, були внесені за рекомендацією міністерки закордонних справ Мелані Жолі.

Список розширили на десять осіб.

Під обмеження зокрема потрапили: Микола Азаров; Олексій Азаров; Раїса Богатирьова; Андрій Клюєв; Сергій Курченко; Віктор Пшонка; Артем Пшонка; Дмитро Табачник; Олександр Якименко; Віталій Захарченко.



В якості обгрунтування змін до списку в уряді зазначили, що "ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру і безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи".

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Нагадаємо, Суд Європейського Союзу торік у грудні задовольнив позов експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра й скасував санкції, запроваджені проти них Радою ЄС 4 березня 2021 року.

Це не перша така ухвала Суду ЄС. Він уже скасовував рішення Ради Євросоюзу за 2019 та 2020 роки. У вересня 2022-го Рада зрештою виключила Януковичів із цього санкційного списку.