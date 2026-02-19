Трамп: мені здалося, що Норвегія присудила мені Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час прочитання своєї промови на Раді миру йому здалося, що Норвегія оголосила про надання йому Нобелівської премії миру.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на установчому засіданні Ради миру у Вашингтоні.

Президент США збирався оголосити, що Норвегія погодилася провести засідання Ради миру на своїй території.

Під час цієї заяви Трамп сказав, що, коли побачив цю нотатку, то подумав, що Норвегія оголошує про присудження йому Нобелівської премії миру.

Зазначимо, що такі рішення ухвалює не ця країна, а Нобелівський комітет в Осло, який складається з 5 осіб, обраних норвезьким парламентом.

"Коли я побачив цю записку – "Я радий повідомити, що Норвегія" – я подумав, що вони збираються сказати, що дають мені Нобелівську премію... І я кажу: "О, чудово, я отримаю Нобелівську премію! Нарешті, нарешті вони все зрозуміли"", – розповів президент США.

Але після цього він додав, що більше не зацікавлений у цій нагороді, бо зосереджений на порятунку життів.

"Але мені байдуже. Мені байдуже до Нобелівської премії. Мені важливо рятувати життя, щоб ви розуміли", – запевнив Трамп.

Нагадаємо, лідерка опозиції Венесуели Марія Коріно Мачадо віддала президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелівської премії миру.

Також варто зазначити, що президент США Дональд Трамп написав листа норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп не отримав премію миру.