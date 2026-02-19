Сійярто пригрозив контрзаходами, якщо Україна не відновить "Дружбу"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре звинуватив Україну у негараздах своєї країни, що пов’язані із постачанням російської нафти.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Сійярто заявив, що Україна "політично шантажує" Угорщину та Словаччину.

"Немає жодних технічних, інженерних чи фізичних причин, через які не було відновлено постачання нафти трубопроводом "Дружба". Причина суто політична. Українці хочуть, щоб ми пішли на вибори з ціною бензину 1000 форинтів, тим самим допомагаючи партії "Тиса", але ми не дурні!", – написав він.

Глава МЗС Угорщини запевнив, що його країна "буде захищатися". За його словами, постачання нафти і палива в Угорщину і Словаччину будуть забезпечені.

"Якщо українці продовжать заважати нам, ми готові вжити подальших спільних контрзаходів", – додав він.

Також Сійярто опублікував спільну світлину зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром.

Як повідомлялось, Угорщина погрожує припиненням експорту електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Заява посадовця пролунала після того, як Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні.

Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Братислава і Будапешт звинувачують Київ у відмові ремонтувати пошкоджені частини нафтопроводу.

Також уряд Словаччини оголосив про зупинення поставок дизельного палива в Україну.

