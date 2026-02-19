Сийярто пригрозил контрмерами, если Украина не возобновит "Дружбу"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в проблемах своей страны, связанных с поставками российской нефти.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Сьянтяро заявил, что Украина "политически шантажирует" Венгрию и Словакию.

"Нет никаких технических, инженерных или физических причин, по которым не было возобновлено поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Причина сугубо политическая. Украинцы хотят, чтобы мы пошли на выборы с ценой бензина 1000 форинтов, тем самым помогая партии "Тиса", но мы не дураки!", – написал он.

Глава МИД Венгрии заверил, что его страна "будет защищаться". По его словам, поставки нефти и топлива в Венгрию и Словакию будут обеспечены.

"Если украинцы продолжат мешать нам, мы готовы принять дальнейшие совместные контрмеры", – добавил он.

Также Сийярто опубликовал совместную фотографию со своим словацким коллегой Юраем Бланаром.

Как сообщалось, Венгрия угрожает прекратить экспорт электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Заявление чиновника прозвучало после того, как Венгрия объявила о прекращении поставок дизельного топлива в Украину.

Напомним, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Братислава и Будапешт обвиняют Киев в отказе ремонтировать поврежденные части нефтепровода.

Также правительство Словакии объявило о приостановке поставок дизельного топлива в Украину.

Больше по теме читайте в аналитической статье "Конец „Дружбе": что стоит за угрозами Орбана и Фицо и какую ошибку совершила Украина"