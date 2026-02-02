Росія у 2025 році поставила Придністров’ю майже 690 млн кубів газу

Росія протягом 2025 року забезпечила постачання невизнаному Придністров’ю майже 690 млн кубометрів газу, орієнтовна ринкова вартість якого – близько 290 млн доларів США.

Про це на основі офіційних коментарів повідомляє спеціалізоване медіа про Придністров’я "МОСТ", пише "Європейська правда".

Компанія Moldovagaz відмовилась надавати журналістам дані про обсяги та вартістю газу, посилаючись на конфіденційність контракту.

Проте у Національному агентстві з регулювання в енергетиці у відповіді на запит повідомили, що у 2025 році компанія Moldovagaz поставила придністровському "Тираспольтрансгазу" 689,2 млн кубометрів газу.

Це в середньому 2,14 млн кубометрів за добу, якщо враховувати, що постачання почалось з 14 лютого.

Ціна, за якою угорська MET Group постачає газ у Молдову, невідома, тому журналісти розрахували приблизну ринкову вартість таких обсягів газу та отримали цифру близько 290 млн доларів США.

Після "газової кризи" у Придністров’ї минулої зими Росія відновила постачання газу до регіону за складною схемою. Газ до кордону з Молдовою постачає угорська MET Group, далі Moldovagaz передає його до Придністров’я.

Початково за газ сплачували через зареєстровану у Дубаї фірму-посередника NX General Trading L.L.C, після того, як вважають журналісти, компанію не раз змінювали. У Тирасполі кажуть, що за газ для Придністров’я сплачує Москва. Протягом року у регіоні не раз виникав дефіцит газу.

У січні в Придністровʼї продовжили надзвичайний стан через дефіцит газу, оголошений у грудні.

Віцепрем'єр з реінтеграції Молдови Валеріу Ківерь заявив, що Кишинів може надати підтримку Придністров’ю на тлі енергетичної кризи, але для цього Тирасполь повинен прийняти пропозицію про реінтеграцію.

