Россия в 2025 году поставила Приднестровью почти 690 млн кубов газа

Россия в течение 2025 года обеспечила поставки непризнанному Приднестровью почти 690 млн кубометров газа, ориентировочная рыночная стоимость которого – около 290 млн долларов США.

Об этом на основе официальных комментариев сообщает специализированное медиа о Приднестровье"МОСТ", пишет "Европейская правда".

Компания Moldovagaz отказалась предоставлять журналистам данные об объемах и стоимости газа, ссылаясь на конфиденциальность контракта.

Однако в Национальном агентстве по регулированию в энергетике в ответе на запрос сообщили, что в 2025 году компания Moldovagaz поставила приднестровскому "Тираспольтрансгазу" 689,2 млн кубометров газа.

Это в среднем 2,14 млн кубометров в сутки, если учитывать, что поставки начались с 14 февраля.

Цена, по которой венгерская MET Group поставляет газ в Молдову, неизвестна, поэтому журналисты рассчитали приблизительную рыночную стоимость таких объемов газа и получили цифру около 290 млн долларов США.

После "газового кризиса" в Приднестровье прошлой зимой Россия возобновила поставки газа в регион по сложной схеме. Газ до границы с Молдовой поставляет венгерская MET Group, далее Moldovagaz передает его в Приднестровье.

Изначально за газ платили через зарегистрированную в Дубае фирму-посредника NX General Trading L.L.C, после того, как считают журналисты, компанию не раз меняли. В Тирасполе говорят, что за газ для Приднестровья платит Москва. В течение года в регионе не раз возникал дефицит газа.

В январе в Приднестровье продлили чрезвычайное положение из-за дефицита газа, объявленное в декабре.

Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Валериу Киверь заявил, что Кишинев может оказать поддержку Приднестровью на фоне энергетического кризиса, но для этого Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции.

