У Придністровʼї продовжили надзвичайний стан через брак газу

У невизнаному Придністров'ї продовжили режим надзвичайного стану в економіці у зв’язку із недостачею газу.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Так званий парламент Придністров’я 15 січня схвалив указ придністровського лідера Вадима Красносельського про продовження надзвичайного стану до 15 лютого.

"Рішення прийняли у зв'язку з надзвичайною ситуацією економічного характеру, що зберігається, і тривалим погіршенням соціально-економічних показників, викликаних скороченням поставок природного газу", – пояснили рішення у Придністров’ї.

Надзвичайний стан в Придністров'ї ввели 18 грудня 2025 року через скорочення постачання газу.

Глава економічного розвитку регіону Сергій Оболонік заявив, що проблеми з постачанням газу пов'язані зі "зниженням темпів проведення розрахункових операцій на території Євросоюзу".

У листопаді у Придністров’ї через скорочене постачання газу почали призупиняти роботу великих підприємств, а ключову електростанцію перевели з газу на вугілля.

14 січня віцепрем'єр з реінтеграції Молдови Валеріу Ківерь заявив, що Кишинів може надати підтримку Придністров’ю на тлі енергетичної кризи, але для цього Тирасполь повинен прийняти пропозицію про реінтеграцію.

Енергетична криза в регіоні почалась ще на початку 2025 року. Росія припинила подачу газу до невизнаної республіки. Через це Придністров'я більше місяця жило без газу, опалення, гарячої води та з віяловими відключеннями електроенергії.