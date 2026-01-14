У Молдові кажуть, що Тирасполь має прийняти план реінтеграції, якщо хоче підтримки

Віцепрем'єр з реінтеграції Молдови Валеріу Ківерь заявив, що Кишинів може надати підтримку Придністров’ю на тлі енергетичної кризи, але для цього Тирасполь повинен прийняти пропозицію про реінтеграцію.

Як пише "Європейська правда", про це Ківерь сказав, виступаючи після засідання уряду.

Посадовець зазначив, що можливість підтримати громадян з лівого берега Дністра та забезпечити діяльність промислових підприємств там "є відносно простою".

"Тирасполь повинен прийняти пропозицію про реінтеграцію Республіки Молдова, яка передбачає поступове розширення конституційного поля на всю територію країни. Ця пропозиція підтримується більшістю громадян з лівого берега Дністра і відображає їхнє бажання мати стабільність, безпеку та сталий соціально-економічний розвиток", – заявив віцепрем’єр Молдови.

18 грудня влада невизнаного Придністров’я оголосила надзвичайний стан в економіці через скорочення постачання в регіон природного газу.

У листопаді у Придністров’ї через скорочене постачання газу почали призупиняти роботу великих підприємств, а ключову електростанцію перевели з газу на вугілля.

Зараз у Придністров’ї міркують над тим, щоб продовжити надзвичайний стан.

На початку грудня Ківерь заявив, що Молдова у співпраці з Євросоюзом і США розробляє план реінтеграції невизнаного Придністров’я, але він не розкрив деталей задуму.

