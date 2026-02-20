Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українців у підриві газопроводів "Північного потоку".

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив після першого засідання Ради миру у Вашингтоні, цитує HVG.hu.

Говорячи про нафтопровід "Дружба" і "Північний потік", він чітко назвав Україну винуватцем.

"Нафтопровід "Дружба" був закритий тими, хто підірвав "Північний потік": це українці", – сказав він і висловив думку, що Брюссель повинен підтримати своїх двох членів, Угорщину та Словаччину, проти України в питанні нафтопроводу "Дружба".

Орбан підкреслив, що немає жодних технічних причин, які б перешкоджали транзиту нафти. "Нафтопровід "Дружба" працює. Немає жодних технічних перешкод для того, щоб українці відновили транспортування нафти. Немає сенсу обговорювати це, це питання факту", – сказав він.

Він стверджував, що згідно з Угодою про асоціацію між ЄС та Україною, заходи України не повинні становити загрози для енергетичної безпеки держав-членів ЄС. "Зараз вони становлять таку загрозу", – додав прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр Орбан заявив, що Брюссель має договірне зобов'язання захищати Угорщину та Словаччину. Як постраждала сторона договору, яку в угоді представляє Брюссель, Угорщина очікує, що Європейська комісія "викличе та допитає" українців щодо того, що він назвав порушенням договору. "Дві держави-члени ЄС опинилися в небезпеці через їхнє рішення", – сказав він.

Він визнав, що Брюссель стикається з політичною дилемою: хоча "його серце з українцями", Угорщина є державою-членом ЄС, а Україна – ні. Тому, на його думку, Комісія повинна діяти відповідно до своїх юридичних зобов'язань, а не політичних симпатій.

Як повідомлялось, Угорщина погрожує припиненням експорту електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Також Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні.

Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Братислава і Будапешт звинувачують Київ у відмові ремонтувати пошкоджені частини нафтопроводу.

Також уряд Словаччини оголосив про зупинення поставок дизельного палива в Україну.