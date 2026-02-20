Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинцев в подрыве газопроводов "Северного потока".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил после первого заседания Совета мира в Вашингтоне, цитирует HVG.hu.

Говоря о нефтепроводе "Дружба" и "Северном потоке", Орбан четко назвал Украину виновником.

"Нефтепровод "Дружба" был перекрыт теми, кто взорвал "Северный поток": это украинцы", – сказал он и выразил мнение, что Брюссель должен поддержать своих двух членов, Венгрию и Словакию, против Украины в вопросе нефтепровода "Дружба".

Орбан подчеркнул, что нет никаких технических причин, которые бы препятствовали транзиту нефти. "Нефтепровод "Дружба" работает. Нет никаких технических препятствий для того, чтобы украинцы возобновили транспортировку нефти. Нет смысла обсуждать это, это вопрос факта", – сказал он.

Он утверждал, что по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной, меры Украины не должны представлять угрозу для энергетической безопасности государств-членов ЕС. "Сейчас они представляют такую угрозу", – добавил премьер-министр.

Премьер-министр Орбан заявил, что Брюссель имеет договорное обязательство защищать Венгрию и Словакию. Как пострадавшая сторона договора, которую в соглашении представляет Брюссель, Венгрия ожидает, что Европейская комиссия "вызовет и допросит" украинцев о том, что он назвал нарушением договора. "Два государства-члена ЕС оказались в опасности из-за их решения", – сказал он.

Он признал, что Брюссель сталкивается с политической дилеммой: хотя "его сердце с украинцами", Венгрия является государством-членом ЕС, а Украина – нет. Поэтому, по его мнению, Комиссия должна действовать в соответствии со своими юридическими обязательствами, а не политическими симпатиями.

Как сообщалось, Венгрия угрожает прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Также Венгрия объявила об остановке поставок дизельного топлива Украине.

Напомним, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Братислава и Будапешт обвиняют Киев в отказе ремонтировать поврежденные части нефтепровода.

Также правительство Словакии объявило об остановке поставок дизельного топлива в Украину.