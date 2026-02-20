Глава МЗС Латвії звинувачує РФ у затягуванні мирних переговорів

Росія затягує мирні переговори і не має політичної волі до припинення війни.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Вона підкреслила, що Росія жодним чином не змінила своїх стратегічних цілей.

"Тому формат переговорів з російської сторони застопорився. Це нечесні переговори", – заявила глава зовнішньополітичного відомства Латвії.

Водночас технічні переговори, в яких беруть участь керівники спецслужб, стосуються моніторингу та подібних питань, якщо все ж буде досягнуто припинення вогню.

"Але головне – політична воля до припинення війни – не помітна", – підкреслила міністр.

Браже зазначила, що 20-й пакет санкцій спочатку був дуже жорстким, але кілька країн намагаються його послабити. Вона підкреслила, що ведеться робота над досягненням угоди з цього питання.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відзначила прогрес у роботі над гарантіями безпеки для України, але нагадала, що до врегулювання головного питання – про території – ще дуже далеко.

Раніше видання Axios повідомило, що переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.