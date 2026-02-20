Мелоні про мирні переговори: ми дуже далекі від врегулювання головного питання

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відзначила прогрес у роботі над гарантіями безпеки для України, але нагадала, що до врегулювання головного питання – про території – ще дуже далеко.

Про це вона сказала в інтерв'ю SkyTg24, передає "Європейська правда".

"Я бачу важливі кроки вперед у документах, які ми, безумовно, обговорюємо. Було зроблено дуже хорошу роботу щодо гарантій безпеки для Києва, що, серед іншого, випливає з італійської пропозиції сформувати їх за зразком статті 5 Північноатлантичного договору", – сказала Мелоні.

"Також ведеться робота над відновленням України, і є мирний план, який також вирішує багато питань на папері. Однак ми дуже далекі від вирішення головного питання, а саме питання територій, де Росія продовжує висувати вимоги, які, на мою думку, є абсолютно необґрунтованими", – зауважила вона.

Прем'єрка Італії наголосила на тому, що важливо не тільки досягти миру, але й досягти справедливого миру.

"Бо коли ігноруються норми міжнародного права, створюється ситуація, яка може тільки стати більш хаотичною, а такий світ не відповідає нашим інтересам", заявила Мелоні.

Нагадаємо, у середу українська делегація, яку очолює Рустем Умєров, завершила дводенні переговори з США та Росією у Женеві, які стосувалися можливих параметрів завершення війни.

Також у Женеві Умєров провів окрему зустріч з представниками США, а також Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Представники європейських країн вперше були присутніми на місці переговорів України, США та Росії, хоч і не брали прямої участі у них.

Раніше видання Axios повідомило, що переговори політичних груп у Женеві 17 лютого "зайшли в глухий кут" через позицію глави делегації РФ Владіміра Мединського.