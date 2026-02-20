Глава МИД Латвии обвиняет РФ в затягивании мирных переговоров

Россия затягивает мирные переговоры и у нее нет политической воли к прекращению войны.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Она подчеркнула, что Россия никоим образом не изменила своих стратегических целей.

"Поэтому формат переговоров с российской стороны застопорился. Это нечестные переговоры", – заявила глава внешнеполитического ведомства Латвии.

В то же время технические переговоры, в которых участвуют руководители спецслужб, касаются мониторинга и подобных вопросов, если все же будет достигнуто прекращение огня.

"Но главного – политической воли к прекращению войны – не заметно", – подчеркнула министр.

Браже отметила, что 20-й пакет санкций изначально был очень жестким, но несколько стран пытаются его ослабить. Она подчеркнула, что ведется работа над достижением соглашения по этому вопросу.

Премьер Италии Джорджа Мелони отметила прогресс в работе над гарантиями безопасности для Украины, но напомнила, что до урегулирования главного вопроса – о территориях – еще очень далеко.

Ранее издание Axios сообщило, что переговоры политических групп в Женеве 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.