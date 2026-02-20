В Австрії суд визнав альпініста винним у смерті його дівчини, яка замерзла в горах

Суд в Австрії визнав альпініста винним у ненавмисному вбивстві з необережності після того, як його дівчина замерзла в горах під час підйому на вершину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Томаса П. засудили до п'яти місяців умовного терміну та оштрафували на 9600 євро.

Його дівчина, Керстін Г., померла від переохолодження під час альпінізму на гору Гроссглокнер у січні 2025 року.

Пара здійснювала похід в гори під час несприятливої погоди – сильного вітру та морозу. Зазначається, що Томас є досвідченим альпіністом, тоді як Керстін мала менше досвіду у підйомі на гору.

Під час походу жінка виснажилася і не могла продовжувати рух. Тоді чоловік залишив її і пішов шукати допомогу. Керстін замерзла на смерть через негоду на висоті 3798 метрів.

У заяві, надісланій до BBC, суд пояснив свій вирок тим, що попередня бездоганна репутація Томаса П. та втрата близької йому людини є "пом'якшувальними обставинами".

Як писали, 16 лютого, в Альгейських Альпах на півдні Німеччини загинув 46-річний чоловік, який потрапив під снігову лавину під час скі-туру на горі Ізелер.

На початку лютого у Франції внаслідок лавин в Альпах загинули троє людей.