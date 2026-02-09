У Франції в результаті сходження лавини загинув лижник

У понеділок, 9 лютого, в Монженеврі (департамент Верхні Альпи, Франція) загинув лижник під час сходження лавини в зоні поза трасами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Лижник загинув у лавині в Монженеврі в понеділок опівдні. Чоловік, мешканець департаменту Верхні Альпи, віком близько тридцяти років, був знайдений в районі Мон-де-ла-План, поза трасами. Інший лижник, який був з ним, не постраждав.

У розмові з BFM DICI прокурор Гапа Маріон Лозак'мюр підтвердила, що "розпочато розслідування причин смерті, яке доручено CRS Alpes (гірській рятувальній службі)".

Прокуратура уточнила, що це була "дуже велика лавина" і що "буде проведено розтин".

Цього року в Верхніх Альпах вже загинуло шестеро людей через лавини.

У суботу велика лавина забрала життя двох молодих лижників у Сен-Верані, в регіоні Кейрас.

В понеділок італійська альпійська рятувальна служба закликала до "максимальної обережності" після того, як лавини забрали життя 11 осіб за сім днів.