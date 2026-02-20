В Австрии суд признал альпиниста виновным в смерти его девушки, которая замерзла в горах

Суд в Австрии признал альпиниста виновным в непредумышленном убийстве по неосторожности после того, как его девушка замерзла в горах во время подъема на вершину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Томаса П. приговорили к пяти месяцам условного срока и оштрафовали на 9600 евро.

Его девушка, Керстин Г., умерла от переохлаждения во время альпинизма на гору Гроссглокнер в январе 2025 года.

Пара совершала поход в горы при неблагоприятной погоде – сильном ветре и морозе. Отмечается, что Томас является опытным альпинистом, тогда как Керстин имела меньше опыта в подъеме на гору.

Во время похода женщина выбилась из сил и не могла продолжать движение. Тогда Томас оставил ее и пошел за помощью. Керстин замерзла насмерть из-за непогоды на высоте 3798 метров.

В заявлении, направленном в BBC, суд объяснил свой приговор тем, что предыдущая безупречная репутация Томаса П. и потеря близкого ему человека стали "смягчающими обстоятельствами".

Как писали, 16 февраля, в Альгейских Альпах на юге Германии погиб 46-летний мужчина, который попал под снежную лавину во время ски-тура на горе Изелер.

В начале февраля во Франции при сходе лавин в Альпах погибли три человека.