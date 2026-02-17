У Німеччині лижник загинув під лавиною, яку сам спровокував

У понеділок, 16 лютого, в Альгейських Альпах на півдні Німеччини загинув 46-річний чоловік, який потрапив під снігову лавину під час скі-туру на горі Ізелер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

За даними місцевої поліції, чоловік здійснював сходження наодинці. Перебуваючи на північному схилі гори, він, очевидно, сам спровокував схід лавини. Попри критичну ситуацію, лижник встиг самостійно викликати службу екстреної допомоги.

Рятувальні роботи були суттєво ускладнені через несприятливі погодні умови. Через туман та вітер гелікоптер тривалий час не міг дістатися до місця інциденту.

Наземна група гірських рятувальників вирушила на допомогу пішки, проте нестабільний сніговий покрив значно сповільнював їхнє просування.

Зрештою, чоловіка знайшли на крутому сніговому полі біля підніжжя північної стіни гори. Його терміново доставили до лікарні гелікоптером, проводячи реанімаційні заходи в повітрі, проте медикам не вдалося врятувати його життя.

Правоохоронці підкреслили, що інцидент стався поза межами підготовлених гірськолижних трас, тому загрози іншим туристам на курорті не було.

"З огляду на поточну лавинну небезпеку, ми наполегливо закликаємо дотримуватися офіційних бюлетенів, мати при собі належне захисне спорядження та уникати крутих, високоризикованих ділянок рельєфу", – йдеться у заяві поліції.

Напередодні у швейцарському кантоні Вале внаслідок сходження лавини зійшов з рейок пасажирський потяг.

На початку лютого у Франції внаслідок лавин в Альпах загинули троє людей.





