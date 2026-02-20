Один з регіонів Данії кличе до себе українців, для яких "закінчилось місце" у Копенгагені

В одному з містечок данської Західної Ютландії кажуть, що з радістю приймуть більшу кількість українців з тимчасовим захистом.

Тоді як у Копенгагені нещодавно заявили, що вичерпали ресурси для розселення більшої кількості українців, що приїздять до Данії та оформлюють тимчасовий захист, у Лемвігу в Західній Ютландії запрошують їх до себе.

"Вони дуже добре вписуються у наше суспільство, ринок праці, наші школи. У нас як ніби один менталітет… Тож ми хотіли б, щоб приїздило ще більше людей, і маємо місце для них", – каже мер Єнс Льонберг.

Лемвіг – невелике місто на березі затоки з близько 20 тисячами мешканців, у північно-західній частині Данії.

За його словами, українці швидко інтегруються, допомагають вирішити проблему з нестачею робочих рук у місті, а деякі настільки швидко "стали на ноги" у новій країні, що навіть змогли купити собі житло. "Я і радий, і пишаюся тим, тому що вони стають важливою частиною нашого суспільства", – зазначив Льонберг.

Мер муніципалітету Рінгкебінг-Скєрн у тому ж регіоні Лоне Андерсен зазначив, що у них також поки є місце, щоб прийняти більшу кількість українців.

За даними Євростату, станом на кінець 2025 року в ЄС мали тимчасовий захист 4,35 млн українців, з них у Данії – близько 49 тисяч (водночас у публікації DR згадують про навіть 66 тисяч).

За чисельністю прийнятих українців відносно власного населення, Данія – на середніх позиціях, тоді як на перших місцях – Чехія, Польща та Словаччина.

