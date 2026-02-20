Один из регионов Дании зовет к себе украинцев, для которых "закончилось место" в Копенгагене

В одном из городков датской Западной Ютландии говорят, что с радостью примут большее количество украинцев с временной защитой.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Тогда как в Копенгагене недавно заявили, что исчерпали ресурсы для расселения большего количества украинцев, приезжающих в Данию и оформляющих временную защиту, в Лемвиге в Западной Ютландии приглашают их к себе.

"Они очень хорошо вписываются в наше общество, рынок труда, наши школы. У нас как будто один менталитет... Поэтому мы хотели бы, чтобы приезжало еще больше людей, и есть место для них", – говорит мэр Йенс Ленберг.

Лемвиг – небольшой город на берегу залива с около 20 тысячами жителей, в северо-западной части Дании.

По его словам, украинцы быстро интегрируются, помогают решить проблему с нехваткой рабочих рук в городе, а некоторые настолько быстро "стали на ноги" в новой стране, что даже смогли купить себе жилье. "Я и рад, и горжусь тем, потому что они становятся важной частью нашего общества", – отметил Ленберг.

Мэр муниципалитета Рингкебинг-Скерн в том же регионе Лоне Андерсен отметил, что у них также пока есть место, чтобы принять большее количество украинцев.

По данным Евростата, по состоянию на конец 2025 года в ЕС имели временную защиту 4,35 млн украинцев, из них в Дании – около 49 тысяч (в то же время в публикации DR упоминают о даже 66 тысячах).

По численности принятых украинцев относительно собственного населения, Дания – на средних позициях, тогда как на первых местах – Чехия, Польша и Словакия.

