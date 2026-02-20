Єврокомісія: рішення про те, чи ремонтувати нафтопровід "Дружба", залишається за Україною

Європейська комісія хотіла б, щоб Україна відновила роботу нафтопроводу "Дружба", але, беручи до уваги ризик повторних атак з боку Росії, рішення про це має прийняти сама Україна.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила під час спілкування з журналістами речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

У ЄС вважають, що вирішувати, чи відновлювати транзит в ЄС російської нафти нафтопроводом "Дружба", повинна лише Україна.

"Ми б вітали відновлення роботи трубопроводу, але рішення про те, чи ремонтувати його і коли саме, залишається виключно за Україною", – заявила Ітконен.

У цьому контексті вона зауважила, що існує "високий ризик повторних російських атак як на персонал, так і на інфраструктуру".

"Цього тижня ми підтримуємо часті контакти з угорськими колегами, а також зі словацькою та хорватською сторонами, щоб отримати повну картину. Саме тому ми скликали спеціальну (ad hoc) групу з координації постачання нафти на наступну середу, щоб мати вичерпне розуміння ситуації", – повідомила Ітконен.

Відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди", речниця уточнила, що група буде зібрана на рівні експертів і за участі Угорщини, Словаччини та Хорватії.

"Ми хотіли провести засідання спеціальної групи саме наступного тижня, щоб підбити підсумки та провести належне обговорення всіх наслідків того, що відбувається, а також отримати реальне уявлення про ситуацію на місцях, яка іноді може дещо відрізнятися від того, що висвітлюється в пресі", – підкреслила Анна-Кайса Ітконен.

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у навмисному створенні загрози енергетичній безпеці ЄС та заявив, що немає жодних технічних перешкод для того, щоб українці відновили транспортування нафти нафтопроводом "Дружба".

Угорщина погрожує припиненням експорту електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Також Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні, раніше про це оголосив уряд Словаччини.

Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини через Україну було зупинено з 27 січня 2026 року через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.