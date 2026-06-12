ЗМІ: Україна на "Рамштайні" проситиме додаткові $20 млрд, щоб РФ "палала ще сильніше"

Україна хоче отримати від союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією.

Про це у коментарі Politico сказав представник Міністерства оборони України, повідомляє "Європейська правда".

Прохання про виділення 20 мільярдів доларів буде озвучено 18 червня на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомому як формат "Рамштайн".

"Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування", – сказав український посадовець, який побажав залишитися анонімним.

Джерела видання розповідають, що це питання було порушене міністром оборони України Михайлом Федоровим та іншими посадовцями під час серії зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

За словами співрозмовника видання, кожному з союзників буде запропоновано виділити від 2 до 6 мільярдів доларів, щоб досягти цільового показника в 20 мільярдів доларів.

"Це може бути допомога або кредит", – додав посадовець з України.

За даними Міністерства оборони України, країни-партнери вже зобов’язалися надати цього року військову допомогу на суму 38 мільярдів доларів.

Додаткові 20 мільярдів доларів наблизять Україну до цільового показника двосторонньої допомоги у 60 мільярдів доларів, встановленого генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Якщо додаткові 20 млрд доларів будуть виділені, Україна спрямує ці кошти на протиповітряну оборону, збільшення внесків в ініціативу PURL, а також на придбання додаткових дронів, боєприпасів, обладнання для радіоелектронної боротьби, засобів дальньої дії та прямі закупівлі в українських оборонних компаній.

Мета полягає в тому, щоб використовувати ці кошти для продовження дедалі більш руйнівних атак на Росію.

"Вікно можливостей скоро закриється. Росія діє швидко та інноваційно. І якщо ми дамо їй час знову адаптуватися, ми можемо втратити єдиний реальний шанс закінчити цю війну шляхом справжніх переговорів. А якщо Росія створить власні мідл-страйк дрони, це стане для нас катастрофою", – попередив український посадовець.

Повідомляли також, що Україна співпрацює з європейськими і з американськими партнерами щодо того, щоб у європейських країнах почалося виробництво ППО, спроможного збивати балістику.

Як зазначав міністр оборони Федоров, Україна отримує понад 90% засобів проти балістичних ракет через ініціативу PURL.