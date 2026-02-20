Еврокомиссия: решение о том, ремонтировать ли нефтепровод "Дружба", остается за Украиной

Европейская комиссия хотела бы, чтобы Украина возобновила работу нефтепровода "Дружба", но, принимая во внимание риск повторных атак со стороны России, решение об этом должна принять сама Украина.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила во время общения с журналистами пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

В ЕС считают, что решать, возобновлять ли транзит в ЕС российской нефти по нефтепроводу "Дружба", должна только Украина.

"Мы бы приветствовали возобновление работы трубопровода, но решение о том, ремонтировать ли его и когда именно, остается исключительно за Украиной", – заявила Итконен.

В этом контексте она отметила, что существует "высокий риск повторных российских атак как на персонал, так и на инфраструктуру".

"На этой неделе мы поддерживаем частые контакты с венгерскими коллегами, а также со словацкой и хорватской сторонами, чтобы получить полную картину. Именно поэтому мы созвали специальную (ad hoc) группу по координации поставок нефти на следующую среду, чтобы иметь исчерпывающее понимание ситуации", – сообщила Итконен.

Отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды", пресс-секретарь уточнила, что группа будет собрана на уровне экспертов и при участии Венгрии, Словакии и Хорватии.

"Мы хотели провести заседание специальной группы именно на следующей неделе, чтобы подвести итоги и провести надлежащее обсуждение всех последствий происходящего, а также получить реальное представление о ситуации на местах, которая иногда может несколько отличаться от того, что освещается в прессе", – подчеркнула Анна-Кайса Итконен.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в умышленном создании угрозы энергетической безопасности ЕС и заявил, что нет никаких технических препятствий для того, чтобы украинцы возобновили транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба".

Венгрия угрожает прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Также Венгрия объявила об остановке поставок дизельного топлива Украине, ранее об этом объявило правительство Словакии.

Напомним, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию через Украину была остановлена с 27 января 2026 года из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.